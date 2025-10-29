Ямайка объявлена зоной бедствия из-за урагана «Мелисса»

«Мы действовали на опережение, объявив зону угрозы, когда система приближалась к Ямайке. Ураган “Мелисса”, беспрецедентная система пятой категории, сейчас продвигается через остров. Это требует нового законодательного положения в рамках Закона об управлении рисками стихийных бедствий. Точно так же мы должны продолжать поддерживать стабильность, защищать потребителей и предотвращать любые случаи эксплуатации в то время, когда граждане запасаются едой, водой и другими припасами», — говорится в заявлении офиса премьера.