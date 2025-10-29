Курьеры-мошенники приходят домой к казахстанцам: как работает схема обмана, объяснил эксперт

Казахстанцы все чаще покупают товары через популярные маркетплейсы, что удобно и экономит время. Обычно доставку осуществляет курьер, которому нужно сообщить специальный код подтверждения из мобильного приложения маркетплейса. Однако в социальных сетях появились сообщения о мошенниках, которые приезжают заранее, сообщая о планирующейся доставке через телефонный звонок. Они передают жертве посылку, которая может не соответствовать купленному товару и быть плохо упакованной, и просят быстрее сообщить код, объясняя спешку большим количеством заказов. Но код приходит не из приложения, а от номера 1414.
Эксперт по профилактике финансового мошенничества Юрий Ли рассказал, что SMS-код от 1414 сам по себе не позволяет оформить кредит или получить доступ к счетам. Однако разглашение этого кода является психологическим трюком для вовлечения жертвы в мошенническую схему. Мошенники легко инициируют отправку такого SMS-кода, зная ИИН и номер мобильного телефона, которые уже скомпрометированы и используются киберпреступниками.
Злоумышленники просят назвать этот код под различными предлогами, такими как подтверждение получения посылки, получение пособий и выплат, замена домовых счетчиков и другие. После получения кода жертве начинают поступать звонки от лже-сотрудников различных служб, таких как «Служба безопасности банка», «сотрудники» Национального банка РК, МВД, КНБ, АФМ или прокуратуры. Основной посыл этих звонков — зафиксирована подозрительная активность по банковским счетам и риск потери денег.
Жертву запугивают, ссылаясь на проведение расследования уголовного дела и требуя безоговорочного подчинения, чтобы избежать уголовной ответственности, спасти свои деньги или избежать оформления кредитов. Затем жертву просят перевести деньги на «безопасные» или «страховые» счета, передать наличные «сотруднику» правоохранительных органов. Жертву могут убедить оформить кредит и перевести средства на те же «безопасные» счета для фиксации криминальных действий и содействия следствию, обещая обнулить оформленные займы. Но все это — лишь обман с целью получения денег.
Если потенциальная жертва продиктовала код от 1414 мошеннику, ей следует ожидать телефонной атаки под прикрытием служб безопасности или госорганов. Эксперт рекомендует не реагировать на незнакомые звонки, поменять сим-карту и использовать программы для защиты от спама. Самое главное — не вступать в коммуникации и переждать, пока телефонная атака не прекратится.
Чтобы защитить себя от подобных уловок в будущем, казахстанцам важно помнить несколько правил: не сообщать SMS-коды из 1414 и других источников, не передавать личные данные, не переходить по ссылкам из незнакомых источников и самостоятельно посещать организации, от имени которых звонят. Также следует информировать близких, особенно пожилых родственников, о подобных схемах и интернет-угрозах.