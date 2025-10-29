Курьеры-мошенники приходят домой к казахстанцам: как работает схема обмана, объяснил эксперт

Казахстанцы все чаще покупают товары через популярные маркетплейсы, что удобно и экономит время. Обычно доставку осуществляет курьер, которому нужно сообщить специальный код подтверждения из мобильного приложения маркетплейса. Однако в социальных сетях появились сообщения о мошенниках, которые приезжают заранее, сообщая о планирующейся доставке через телефонный звонок. Они передают жертве посылку, которая может не соответствовать купленному товару и быть плохо упакованной, и просят быстрее сообщить код, объясняя спешку большим количеством заказов. Но код приходит не из приложения, а от номера 1414.