Ураган «Мелисса» несется в сторону Кубы

Ураган повлечет за собой ветер со скоростью около 200 км/ч, указано в материале.
Ураган «Мелиса» движется в сторону Кубы. Он повлечет за собой ураганный ветер и огромный объем осадков. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«В настоящее время Мелисса движется на северо-северо-восток со скоростью около 8 миль в час, и ожидается, что ее глаз достигнет юго-восточной части Кубы около полуночи по местному времени или сразу после нее как шторм 4-й или высшей 3-й категории», — указано в материале CNN.
Отмечается, что устойчивые ветры распространяются на юг Кубы с вечера вторника. Тем временем ураганные условия, с постоянным ветром со скоростью около 200 км/ч, начнутся со среды. Также ожидаются осадки от 25 до 50 сантиметров, а в некоторых горных районах кубы ожидаются 60 сантиметров. Это может вызвать повадки и оползни.
Ранее ураган «Мелисса» уже достиг берегов Ямайки, вызвав сильные дожди, оползни, разрушения и перебои с электроснабжением, а также масштабную эвакуацию в регионе. Стихия сформировалась в Атлантическом океане и быстро усилилась до пятой категории, принеся угрозу наводнений и оползней на Ямайку и Кубу. Атлантический сезон ураганов, когда подобные явления здесь не редкость, обычно длится до ноября.