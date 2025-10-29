Мошенники распространяют фейк от имени свердловского минобразования

Информация о фейке опубликована в telegram-канале службы «Антитеррор Урал». К посту приложен скан документа о якобы проведении конкурса среди школьников, подписанного якобы исполняющим обязанности министра образования Свердловской области Жанной Фрицко.
УФСБ призывает не распространять недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях, так как за это предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Ранее злоумышленники также распространяли ложные сведения о том, что станциям скорой помощи в Свердловской области не хватает бензина, из-за чего врачи не спешат на вызовы к пациентам.