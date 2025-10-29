Юридическая компания обманула клиента в Комсомольске-на-Амуре

Горожанин обратился в прокуратуру, где рассказал, что заплатил 30,5 тысяч рублей за составление иска и юридическое сопровождение в суде, а затем получил судебный акт. Но выяснилось, что его дело суд не рассматривал, а судебный акт оказался поддельным.