Юридическая компания обманула клиента в Комсомольске-на-Амуре

По вопросам заявителя юристы в суд не обращались.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело о мошенничестве на руководителя юридической компании, которая взяла с клиента деньги, но по его вопросам в суд не обращалась, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Горожанин обратился в прокуратуру, где рассказал, что заплатил 30,5 тысяч рублей за составление иска и юридическое сопровождение в суде, а затем получил судебный акт. Но выяснилось, что его дело суд не рассматривал, а судебный акт оказался поддельным.

По обращению комсомольчанина ведомство провело проверку, материалы которой были переданы в полицию.

— По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

