Появилось видео столкновения восьми машин на обледеневшей дороге Иркутска

Появилось видео массового ДТП в Иркутске из-за гололеда. В микрорайоне Березовый на скользкой дороге столкнулись восемь автомобилей. Причины аварии устанавливаются, но известно, что дорога была покрыта льдом. По предварительным данным никто не пострадал. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.
В это же время в регионе ввели ограничения для крупного транспорта. Большегрузам и автобусам временно запретили движение на участках автодороги «Братск-Усть-Илимск» и федеральной трассы «Сибирь» в Нижнеудинском районе.
Сейчас движение на этом участке свободное. Однако водителям советуют выбирать другие маршруты для проезда.