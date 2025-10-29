Появилось видео столкновения восьми машин на обледеневшей дороге Иркутска

Появилось видео массового ДТП в Иркутске из-за гололеда. В микрорайоне Березовый на скользкой дороге столкнулись восемь автомобилей. Причины аварии устанавливаются, но известно, что дорога была покрыта льдом. По предварительным данным никто не пострадал. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.