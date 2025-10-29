«Муж пациентки стал пинать и кусать»: медсестра из Караганды впервые рассказала о зверском избиении

Асель не верит, что это был первый подобный случай. Она хочет довести дело до конца и добиться наказания для нападавшего, считая его опасным для общества. В тот день мужчина привез свою жену в клинику и, ожидая приема, попытался зайти в служебное помещение. Когда Асель преградила ему путь, он выломал дверь и несколько раз ударил девушку по голове на глазах у своих детей, а затем стал пинать, избивать и кусать ее.