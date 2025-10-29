«Муж пациентки стал пинать и кусать»: медсестра из Караганды впервые рассказала о зверском избиении

По данным телеканала, медсестра из Караганды, подвергшаяся зверскому избиению в частной клинике, вернулась на работу, несмотря на неполное восстановление здоровья. Асель Тасмагомбетова рассказала, что долгое время не могла обслуживать себя самостоятельно, поэтому ей пришлось состричь длинные волосы. Два перелома пальца, перелом отростка шейного позвонка, сотрясение мозга, множественные синяки и укус оставили свои следы.
Прошло 3,5 месяца после инцидента, но Асель все еще принимает обезболивающие. Ей пришлось отказаться от коньков и фитнеса, поднимать тяжести ей запрещено, а любое движение головой причиняет боль. На запястье у нее остался след укуса, который, по ее словам, не пройдет и останется навсегда.
Асель не верит, что это был первый подобный случай. Она хочет довести дело до конца и добиться наказания для нападавшего, считая его опасным для общества. В тот день мужчина привез свою жену в клинику и, ожидая приема, попытался зайти в служебное помещение. Когда Асель преградила ему путь, он выломал дверь и несколько раз ударил девушку по голове на глазах у своих детей, а затем стал пинать, избивать и кусать ее.
Мужчину поместили в центр психического здоровья, а со 2 августа — в СИЗО. Медсестре был нанесен вред здоровью средней тяжести. Родственники мужчины начали приходить к Асель домой и на работу, предлагая деньги, прося забрать заявление и примириться. Адвокат Ибрагим Садуакасов отметил, что единственный способ для них — примириться с потерпевшей, но Асель заняла принципиальную позицию, не желая прощать подозреваемого.
Расследование продолжается, подозреваемому предстоит экспертиза. Ему грозит до трех лет лишения свободы по статье за умышленное причинение телесных повреждений. Официальный представитель департамента полиции Карагандинской области Бахытжан Кудияров подтвердил, что 42-летний мужчина находится в следственном изоляторе, и после завершения следственных действий материалы будут направлены в суд.
Напомним, что 17 июля стало известно о нападении на сотрудницу частного медицинского учреждения в Караганде. 42-летний мужчина пришел в клинику с супругой, и по неустановленной причине выломал дверь служебного помещения, нанеся телесные повреждения медицинскому работнику.