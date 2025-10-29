Восемь машин столкнулись под Иркутском из-за гололеда. Видео

Ранее в Иркутской области уже происходили крупные ДТП с массовым участием автомобилей. Так, в Нижнеудинском районе на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись семь грузовиков и легковой автомобиль, в результате чего пять машин загорелись, один человек погиб, и движение было временно перекрыто.