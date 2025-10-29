Житель Уссурийска бросал петарду под ноги ребенка

В Уссурийске местный житель заплатит штраф за опасный поступок. Прошлым августом 55-летний мужчина, находясь на балконе своей квартиры на улице Плеханова, бросил петарду под ноги 13-летнему подростку, который был во дворе. Петарда взорвалась прямо рядом с мальчиком, сильно испугав его. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Этот поступок нарушил общественный порядок, создал беспокойство для граждан и показал явное неуважение к окружающим. В суде мужчина признал свою вину и сказал, что сожалеет о случившемся.
Уссурийский районный суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде административного штрафа.
Напомним, Генеральная прокуратура России завершила расследование крупного дела о контрабанде краба. Двум организаторам преступной группы, созданной в Приморском крае, предъявлены обвинения в контрабанде стратегически важных ресурсов и уклонении от уплаты таможенных платежей.