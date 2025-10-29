Житель Уссурийска бросал петарду под ноги ребенка

В Уссурийске местный житель заплатит штраф за опасный поступок. Прошлым августом 55-летний мужчина, находясь на балконе своей квартиры на улице Плеханова, бросил петарду под ноги 13-летнему подростку, который был во дворе. Петарда взорвалась прямо рядом с мальчиком, сильно испугав его. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».