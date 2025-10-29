Стало известно, что скандального блогера Позднякова якобы убили в Индонезии

Интересно, что российское посольство в Индонезии не подтвердило эту информацию, что оставляет место для сомнений. Некоторые считают, что эта «новость» — не более чем рекламный ход, направленный на раскрутку канала Позднякова и усиление его присутствия в медиапространстве. Такой ход вполне в духе блогера, который уже не раз оказался в центре скандалов.