Стало известно, что скандального блогера Позднякова якобы убили в Индонезии

Информация о смерти Владислава Позднякова, основателя экстремистского и запрещенного в РФ движения и скандального блогера, распространилась в Сети.
По версии телеграм-канала Baza, блогера якобы расстреляли недалеко от отеля в Индонезии. Пользователи Интернета уже активно делятся фотографиями окровавленного тела, и многие задаются вопросом: правда ли это или просто очередная провокация для привлечения внимания?
Интересно, что российское посольство в Индонезии не подтвердило эту информацию, что оставляет место для сомнений. Некоторые считают, что эта «новость» — не более чем рекламный ход, направленный на раскрутку канала Позднякова и усиление его присутствия в медиапространстве. Такой ход вполне в духе блогера, который уже не раз оказался в центре скандалов.
Поздняков является основателем движения, которое якобы стоит на защите мужских прав, но на деле часто прибегает к экстремистским методам. Его репутация в России давно под вопросом: блогер не раз привлекался к ответственности за разжигание ненависти и вражды.
В 2021 году он был заочно приговорён к двум годам тюрьмы. После этого Поздняков покинул страну и продолжил активно работать, в том числе в социальных сетях, где его провокационные высказывания и действия продолжают вызывать бурю обсуждений.
Не так давно, в июле 2025 года, он вновь оказался в центре скандала: блогер угрожал врачу, отказавшейся принять мужчину в клинике по религиозным мотивам.
