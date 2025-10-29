Ричмонд
Reuters: Зеленский проведет переговоры с представителями ЕС

Чиновники с Украины и Европы встретятся в конце недели. Основной темой обсуждения станут детали мирного плана и урегулирования конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Встреча с лидерами ЕС необходима для прекращения огня, заявил Зеленский.

«Это не план по прекращению конфликта. Прежде всего, необходимо прекращение огня», — заявил Зеленский. Его слова приводит Reuters. Он также отметил, что встреча с лидерами ЕС состоится с 31 октября на 1 ноября.

Ранее Владимир Зеленский уже заявлял о намерении Украины вести переговоры с Россией только при условии фиксации позиций по текущей линии фронта, а также подчеркивал, что любые будущие соглашения должны включать гарантии безопасности. Обсуждение деталей мирного плана с представителями ЕС считается продолжением этих инициатив, которые предусматривают прекращение огня и дальнейшие шаги по дипломатическому урегулированию.