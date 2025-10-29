Reuters: Зеленский проведет переговоры с представителями ЕС

Ранее Владимир Зеленский уже заявлял о намерении Украины вести переговоры с Россией только при условии фиксации позиций по текущей линии фронта, а также подчеркивал, что любые будущие соглашения должны включать гарантии безопасности. Обсуждение деталей мирного плана с представителями ЕС считается продолжением этих инициатив, которые предусматривают прекращение огня и дальнейшие шаги по дипломатическому урегулированию.