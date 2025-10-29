Гендиректора букмекерской компании «Мелбет» судят по делу о мошенничестве

В последние годы к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере привлекались также крупные чиновники и бизнесмены. Так, ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу руководителей и политиков по делу о нецелевом расходовании средств на выборы, а депутат Александр Малькевич был задержан по аналогичной статье о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями.