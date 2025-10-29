После массового отравления в Улан-Удэ «Николаевский» возобновил продажи онигири

«Новая продукция, готовая к употреблению, — онигири, сэндвичи и бургеры — появилась на прилавках сети магазинов “Николаевский” в Улан-Удэ спустя 10 дней после массового отравления», — указано в материале ТАСС. Тем временем отделы магазина, где готовились пиццы еще не работают.