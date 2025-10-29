В Хабаровске водитель Honda упал в кювет и разбился насмерть

В Хабаровске водитель кроссовера погиб после падения в кювет. Об этом сообщили в Telegram-канале городской ГАИ.
Авария произошла вечером 28 октября на улице Тихоокеанской. Водитель Honda CR-V двигался в сторону улицы Стрельникова и в районе дома № 175 потерял управление. Машину вынесло с проезжей части в кювет, где она перевернулась.
В результате ДТП 47-летний автовладелец скончался на месте от несовместимых с жизнью травм до приезда скорой.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работали следователи и сотрудники Госавтоинспекции.