Правоохранители сделали вывод о трупе в квартире людоеда Малышева: как умер мужчина

RT: смерть соседа людоеда Малышева может быть не связана с криминалом.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители обыскали квартиру каннибала Михаила Малышева в Перми. Найденный труп мужчины может быть не связан с криминальными действиями. Так рассказали в правоохранительных органах, цитирует RT.

По сведениям источника, вернувшийся на свободу людоед Михаил Малышев, вероятно, не причастен к гибели соседа. Однако судмедэксперты еще устанавливают точную причину смерти мужчины.

«Скорее всего, причина смерти соседа не криминальная. Окончательный вывод сделают специалисты после проведения всех необходимых экспертиз. Ведется проверка», — заявил собеседник телеканала.

По имеющимся данным, к дому Михаила Малышева 28 октября приезжали полицейские и ритуальная служба. Опрошенные рассказали, что не заметили ничего необычного, все было тихо. Никаких признаков убийства не найдено.