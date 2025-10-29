Правоохранители сделали вывод о трупе в квартире людоеда Малышева: как умер мужчина

Правоохранители обыскали квартиру каннибала Михаила Малышева в Перми. Найденный труп мужчины может быть не связан с криминальными действиями. Так рассказали в правоохранительных органах, цитирует RT.
По сведениям источника, вернувшийся на свободу людоед Михаил Малышев, вероятно, не причастен к гибели соседа. Однако судмедэксперты еще устанавливают точную причину смерти мужчины.
«Скорее всего, причина смерти соседа не криминальная. Окончательный вывод сделают специалисты после проведения всех необходимых экспертиз. Ведется проверка», — заявил собеседник телеканала.
По имеющимся данным, к дому Михаила Малышева 28 октября приезжали полицейские и ритуальная служба. Опрошенные рассказали, что не заметили ничего необычного, все было тихо. Никаких признаков убийства не найдено.