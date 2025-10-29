Шестеро подростков устроили ночные гонки на угнанной машине и врезались в забор в Красноярском крае

После ДТП из салона выбежали шестеро подростков, но всех вскоре задержали. За рулем оказался 14-летний юноша, ранее уже судимый за аналогичное преступление. В автомобиле, принадлежащем отцу одной из участниц поездки, находились еще пять несовершеннолетних. Машину они взяли без разрешения, просто решив «прокатиться». Никто не пострадал.