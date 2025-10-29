В Иркутской области осудили бывшего директора ОГКУ «Дирекция автодорог»

В Иркутской области бывшего директора ОГКУ «Дирекция автодорог» приговорили к 12 годам лишения свободы. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, в 2020 году подсудимая незаконно получила от руководителя организации 3,5 миллиона рублей в качестве взятки.
— Деньги были получены за помощь в получении государственного контракта на фиктивную разработку транспортной программы для Иркутской области, а также за подписание акта о приемке несуществующих работ, — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.
Обвиняемая перечислила из государственного бюджета на расчетный счет более 39 миллионов рублей. Суд назначил экс-руководителю 12 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф 17 миллионов рублей и запрет на определенную деятельность сроком на 7 лет. На имущество подсудимой стоимостью более 12 миллионов рублей наложили арест.