В Иркутской области осудили бывшего директора ОГКУ «Дирекция автодорог»

Обвиняемая перечислила из государственного бюджета на расчетный счет более 39 миллионов рублей. Суд назначил экс-руководителю 12 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф 17 миллионов рублей и запрет на определенную деятельность сроком на 7 лет. На имущество подсудимой стоимостью более 12 миллионов рублей наложили арест.