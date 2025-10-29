Ричмонд
Учительница изнасиловала школьника и подговаривала его убить ее мужа

Учительница из американского штата Кентукки стала фигуранткой уголовного дела после того, как была обвинена в надругательстве над своим учеником.

По сообщению People, 28-летнюю женщину задержали в апреле. Она сексуально домогалась подростка, который находился в исправительном учреждении для несовершеннолетних, склоняла его к интимным действиям и отправляла ему непристойные материалы, обнаруженные полицией в комнате юноши. Кроме того, женщина подговаривала подростка убить своего 49-летнего мужа.

В суде обвиняемая отказалась давать показания в свою защиту. Присяжные признали ее виновной по трем обвинениям, включая сексуальное насилие, и рекомендовали наказание в виде 14 лет лишения свободы. Приговор будет оглашен 13 ноября.

Помимо этого, у женщины предстоит еще одно судебное разбирательство. Муж, подав на развод спустя месяц после ее ареста, отметил, что несмотря на запреты, она продолжала встречаться с их пятилетним ребенком.

