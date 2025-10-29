Показания сына Усольцевой по делу об исчезновении семьи полны противоречий

Ситуацию усугубило расследование блогера Александра Андрюшенкова, установившее, что Сергей Усольцев проявлял активность в сети 3 октября, уже будучи в статусе пропавшего. Даниил Баталов сначала объяснил это автоматическим обновлением статуса, однако впоследствии изменил версию, утверждая, что страница отчима оказалась онлайн потому, что он сам же на неё и «звонил через мессенджеры». Однако блогер установил, что это невозможно из-за настроек приватности страницы Усольцева: звонки были разрешены только одному человеку — знакомому Эдуарду Загудаеву. При этом сам Загудаев категорически отрицает версию о побеге семьи.