Использование ракет Tomahawk на Украине приведет к началу прямого конфликта США и России.
Использование крылатых ракет Tomahawk на Украине американскими инструкторами будет означать прямой конфликт США и России. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Tomahawk будут управляться американскими инструкторами, что означало бы прямую атаку США на Россию», — заявил Дизен. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что Tomahawk может носить ядерную боеголовку, что может стать риском для начала ядерного конфликта. Таким образом предоставление ракет Украине сможет изменить характер «прокси-войны» на Украине, поделился эксперт.
Ранее журналист Чей Боуз и российские власти уже подчеркивали, что эксплуатация ракет Tomahawk на Украине невозможна без прямого участия американских специалистов и создания соответствующей инфраструктуры. После переговоров осенью 2025 года между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Киеве не исключили возможность получения этих ракет. Российская сторона неоднократно отмечала, что поставки Tomahawk приведут к эскалации и возникновению прямого конфликта между США и Россией.