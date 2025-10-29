С томского дропера взыскали деньги обманутого омского пенсионера

Как рассказали в прокуратуре, 71-летнему омичу в мессенджер позвонили аферисты. В итоге мужчина сам не заметил, как передал им данные для доступа в свой мобильный банк. В итоге с банковского счета пенсионера пропали 175 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.