С томского дропера взыскали деньги обманутого омского пенсионера

Прокуратура Омской области защитила права обманутого омского пенсионера. По решению суда деньги ему выплатит томский дропер, передавший данные своей банковской карты мошенникам.
Как рассказали в прокуратуре, 71-летнему омичу в мессенджер позвонили аферисты. В итоге мужчина сам не заметил, как передал им данные для доступа в свой мобильный банк. В итоге с банковского счета пенсионера пропали 175 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Как установили в полиции, похищенные деньги поступили на счет дропера — томича, который передал для обналички свою банковскую карту мошенникам. Прокуратура направила к нему иск с требованием о взыскании в пользу омича суммы неосновательного обогащения — похищенных у пенсионера 175 тысяч рублей.
Суд требование удовлетворил, решение вступило в законную силу.