С томского дропера взыскали деньги обманутого омского пенсионера

Томич передал данные своей банковской карты мошенникам.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области защитила права обманутого омского пенсионера. По решению суда деньги ему выплатит томский дропер, передавший данные своей банковской карты мошенникам.

Как рассказали в прокуратуре, 71-летнему омичу в мессенджер позвонили аферисты. В итоге мужчина сам не заметил, как передал им данные для доступа в свой мобильный банк. В итоге с банковского счета пенсионера пропали 175 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как установили в полиции, похищенные деньги поступили на счет дропера — томича, который передал для обналички свою банковскую карту мошенникам. Прокуратура направила к нему иск с требованием о взыскании в пользу омича суммы неосновательного обогащения — похищенных у пенсионера 175 тысяч рублей.

Суд требование удовлетворил, решение вступило в законную силу.