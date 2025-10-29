СК: красноярский бизнесмен украл полезные ископаемые на 3,3 млрд рублей

В Красноярском крае директор коммерческой организации обвиняется в хищении полезных ископаемых. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Следственные органы Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, занимающейся разработкой гравийных и песчаных карьеров. Он обвиняется в совершении хищения полезных ископаемых группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).
По версии следствия, в период с января 2014 по ноябрь 2025 года фигуранты, действуя организованной группой, систематически нарушали условия лицензии на добычу полезных ископаемых. После официального истечения срока действия лицензии незаконная деятельность продолжилась. С использованием специализированной техники злоумышленники организовали масштабную нелегальную добычу на трех земельных участках в Березовском районе Красноярского края.
В результате преступных действий было похищено более 6,5 миллионов кубических метров песчано-гравийной смеси. Предварительная оценка причиненного государству ущерба превышает 3,3 миллиарда рублей. Для установления точной суммы ущерба назначены судебные экспертизы.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению данного преступления.
