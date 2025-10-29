СК: красноярский бизнесмен украл полезные ископаемые на 3,3 млрд рублей

По версии следствия, в период с января 2014 по ноябрь 2025 года фигуранты, действуя организованной группой, систематически нарушали условия лицензии на добычу полезных ископаемых. После официального истечения срока действия лицензии незаконная деятельность продолжилась. С использованием специализированной техники злоумышленники организовали масштабную нелегальную добычу на трех земельных участках в Березовском районе Красноярского края.