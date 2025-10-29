Женщина погибла из-за удара ВСУ по дому в Брянской области, ранен подросток

В Брянской области в результате атаки беспилотника (БПЛА)Вооруженных сил Украины (ВСУ) произошло возгорание жилого дома в Выгоничском районе. Об этом во вторник, 28 октября, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
— Очередные зверские и бесчеловечные преступления ВСУ против мирных жителей! В результате террористической атаки уконацистов с помощью БпЛА в Выгоничском районе произошло возгорание жилого дома. К большому горю погибла мирная жительница. Девочка 14 лет получила ранения, — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Пострадавшая была оперативно доставлена в детскую областную больницу, где ей была оказана вся необходимая медицинская помощь.
Губернатор выразил глубокие соболезнования родным погибшей и пожелал скорейшего выздоровления девочке. Он также заверил, что будет оказана вся необходимая поддержка.
За ночь 28 октября средства ПВО уничтожили 17 беспилотников над территорией России. Больше всего было сбито над Калужской областью — 13 дронов. Позже в пресс-службе ведомства сообщили, что силы ПВО с 15:00 до 20:00 сбили 15 украинских беспилотников. С 20:00 до 23:00 силы ПВО уничтожили 57 БПЛА Вооруженных сил Украины над шестью регионами России.
В этот же день Богомаз сообщил, что в результате атаки ВСУ дроном-камикадзе пострадал мирный житель. За день до этого, стало известно, что три женщины получили ранения в результате атаки украинского беспилотника, направленной на гражданский автомобиль, недалеко от поселка Погар в Брянской области.