Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аферисты атакуют российских подростков через сервисы знакомств

Поиск друзей в интернете может оказаться уловкой мошенников.

Источник: Хабаровский край сегодня

Мошенники вербуют помощников через сервисы знакомств в мессенджерах. Схема обмана начинается с предложения прислать геолокационную метку якобы для того, чтобы узнать, насколько далеко онлайн-друзья живут. После этого подростков запугивают связями с армиями недружественных государств и требуют сотрудничества, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Онлайн-мошенники знакомятся с подростками в мессенджерах и предлагают проверить, насколько далеко друг от друга живут. Для этого просят прислать данные геолокации известного места в городе, в котором можно договориться о личной встрече.

После того, как жертва отправит координат, ей присылают видеофайл, на котором человек в форме военнослужащего другой страны сообщает, что по полученной геометке будут направлены удары ракет и беспилотников.

Затем звонит лжесотрудник российских спецслужб и угрожает уголовной ответственностью за отправку геопозиции и помощь в подготовке теракта. Чтобы избежать преследования «сотрудник спецслужб» предлагает сотрудничество: требует снимать на видео банковские приложения на телефонах родителей, искать дома ценности и передавать их курьеру.