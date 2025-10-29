Аферисты атакуют российских подростков через сервисы знакомств

Мошенники вербуют помощников через сервисы знакомств в мессенджерах. Схема обмана начинается с предложения прислать геолокационную метку якобы для того, чтобы узнать, насколько далеко онлайн-друзья живут. После этого подростков запугивают связями с армиями недружественных государств и требуют сотрудничества, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Онлайн-мошенники знакомятся с подростками в мессенджерах и предлагают проверить, насколько далеко друг от друга живут. Для этого просят прислать данные геолокации известного места в городе, в котором можно договориться о личной встрече.
После того, как жертва отправит координат, ей присылают видеофайл, на котором человек в форме военнослужащего другой страны сообщает, что по полученной геометке будут направлены удары ракет и беспилотников.
Затем звонит лжесотрудник российских спецслужб и угрожает уголовной ответственностью за отправку геопозиции и помощь в подготовке теракта. Чтобы избежать преследования «сотрудник спецслужб» предлагает сотрудничество: требует снимать на видео банковские приложения на телефонах родителей, искать дома ценности и передавать их курьеру.