Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во дворе омской многоэтажки автомобиль сбил трехлетнюю малышку

Девочка шла по дороге вместе с мамой.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 28 октября, около 07:30, в Кировском округе была сбита автомобилем трехлетняя девочка. Как сообщили в Госавтоинспекции, ЧП произошло во дворе многоэтажного дома по улице Дмитриева, 5\4.

В соцсетях появилась видео-запись аварии. На кадрах видно, как по дороге идет женщина, девочку она держит за руку. Сзади них задним ходом движется атомобиль «Лада Ларгус». Водитель, по всей видимости, не смотрит в зеркала и наезжает на малышку.

Как рассказали в Госавтоинспекции, девочке потребовалась медицинская помощь. Окончательно причины и обстоятельства ДТП установит проверка.