Во дворе омской многоэтажки автомобиль сбил трехлетнюю малышку

Вчера, 28 октября, около 07:30, в Кировском округе была сбита автомобилем трехлетняя девочка. Как сообщили в Госавтоинспекции, ЧП произошло во дворе многоэтажного дома по улице Дмитриева, 5\4.
В соцсетях появилась видео-запись аварии. На кадрах видно, как по дороге идет женщина, девочку она держит за руку. Сзади них задним ходом движется атомобиль «Лада Ларгус». Водитель, по всей видимости, не смотрит в зеркала и наезжает на малышку.
Как рассказали в Госавтоинспекции, девочке потребовалась медицинская помощь. Окончательно причины и обстоятельства ДТП установит проверка.