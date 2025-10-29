Во дворе омской многоэтажки автомобиль сбил трехлетнюю малышку

В соцсетях появилась видео-запись аварии. На кадрах видно, как по дороге идет женщина, девочку она держит за руку. Сзади них задним ходом движется атомобиль «Лада Ларгус». Водитель, по всей видимости, не смотрит в зеркала и наезжает на малышку.