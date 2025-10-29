Выяснилось, что обворовавшая «Алросу» тратила деньги от алмазов на дома и авто

Бывшая сотрудница компании «Алросы», осужденная за кражу более тысячи алмазов, купила на преступные деньги недвижимость и автомобиль для дочери. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.
Женщину и четырех ее сообщников приговорили к срокам от четырех до девяти лет колонии. Суд установил, что в 2016—2019 годах они похитили 1027 алмазов высокого качества, подменив их на техническое сырье. Общая сумма ущерба компании превысила 713 миллионов рублей.
Среди купленного имущества — жилой дом площадью около тысячи квадратных метров, два земельных участка общей площадью более пяти тысяч «квадратов», машино-место, несколько нежилых помещений и здание. Все это, включая драгоценности, изъяли и направили на возмещение ущерба компании.
Следователи ранее нашли у фигурантки 480 алмазов общим весом около двух тысяч карат, а также наличные в разных валютах, украшения и ценности — всего примерно на 600 миллионов рублей.
«Алроса» считается крупнейшей алмазодобывающей компанией мира и контролирует около 30% мирового и 90% российского рынка. По итогам 2024 года компания добыла 33 миллиона карат, а ее запасы превышают миллиард.
