Выяснилось, что обворовавшая «Алросу» тратила деньги от алмазов на дома и авто

Женщину и четырех ее сообщников приговорили к срокам от четырех до девяти лет колонии. Суд установил, что в 2016—2019 годах они похитили 1027 алмазов высокого качества, подменив их на техническое сырье. Общая сумма ущерба компании превысила 713 миллионов рублей.