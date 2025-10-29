В Харьковской области бригады ВСУ остались без Starlink

ВСУ оказались без связи и управления без «Старлинк», указано в сообщении.
Бригада ВСУ оказалась полностью без связи и управления из-за прекращения работы терминалов Starlink. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«В 57-й отдельной мотопехотной бригаде практически полностью закончились терминалы “Старлинк”», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Причиной отказа работ устройств стала сложность доставок аккумуляторов для радиостанций. Без терминалов ВСУ оказались без управления и связи.
