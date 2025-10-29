Ричмонд
В Харьковской области бригады ВСУ остались без Starlink

Бригада ВСУ оказалась полностью без связи и управления из-за прекращения работы терминалов Starlink. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

ВСУ оказались без связи и управления без «Старлинк», указано в сообщении.

Бригада ВСУ оказалась полностью без связи и управления из-за прекращения работы терминалов Starlink. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В 57-й отдельной мотопехотной бригаде практически полностью закончились терминалы “Старлинк”», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Причиной отказа работ устройств стала сложность доставок аккумуляторов для радиостанций. Без терминалов ВСУ оказались без управления и связи.

В сентябре также происходили неполадки с системой спутниковой связи Starlink. Согласно сообщению командующего силами БПЛА ВСУ Роберта Бровди, пропажа связи затронула все подразделения на передовой. Тогда причиной стал технический сбой на стороне компании SpaceX.

