В ЯНАО пострадал водитель, автомобиль которого раздавила фура. Фото

В Губкинском (ЯНАО) легковой автомобиль влетел под грузовую фуру. Пострадавший водитель не мог самостоятельно выбраться из искореженной машины, сообщает ГУ МЧС по ЯНАО.

Пострадавшего в ДТП водителя достали спасатели (фото из архива).

«На месте ДТП работает отделение 12 пожарно-спасательной части. Произведена деблокировка, пострадавший передан работникам скорой помощи. Погибших нет», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале.

На фото видно, что легковой автомобиль превратился в груду металла. Происшествие случилось 29 октября в 8:04 на 471 километре автодороги Cургут — Салехард.

