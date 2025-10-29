В Санкт-Петербурге мужчина скончался после падения в реку с моста

В центре Санкт-Петербурга произошла трагедия — мужчина погиб, упав в Неву неподалеку от Кунсткамеры. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам очевидцев, человек якобы упал с Дворцового моста, и они сразу вызвали спасателей. Однако камеры наблюдения этот момент не зафиксировали, поэтому точные обстоятельства пока неизвестны.
Эксперты не исключают, что падение произошло прямо у здания Кунсткамеры. Спасатели прибыли быстро и через полчаса после вызова подняли тело из воды.
Сейчас полиция устанавливает личность погибшего и выясняет, что именно случилось.
