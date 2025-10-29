Угрожал убить родную дочь: агрессивного омича отправили на обязательные работы

Как было установлено в суде, инцидент произошел в августе этого года. Мужчина был пьян, когда 24-летняя дочь сделала ему замечание, попросив соблюдать в доме чистоту. В ответ впавший в агрессию отец набросился на нее с кулаками, несколько раз ударил кулаком по лицу и угрожал убить. Вырваться девушке удалось только после того, как на помощь пришла ее мать.