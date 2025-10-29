Главу района Хакасии задержали по делу о строительстве школы

Челтыгмашева обвиняют в превышении должностных полномочий, указано в сообщении.
Задержан глава Аскизского района Хакасии Абрек Челтыгмашев. Причиной задержания стало подозрение в превышении должностных полномочий во время строительства школы. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
«ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении Главы Аскизского района Республики Хакасия», — указано в сообщении ведомства. Его приводит ТАСС. Он подозревается в превышении должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору. На данный момент глава района задержан.
Ранее аналогичная ситуация произошла и с первым заместителем руководителя администрации ЗАТО Железногорск Красноярского края. Тогда Романа Вычужанина поместили под домашний арест сроком на два месяца. Он также обвиняется в превышении должностных полномочий и является фигурантом соответствующего уголовного дела. Данную информацию подтвердили в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия.