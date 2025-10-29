Главу района Хакасии задержали по делу о строительстве школы

Ранее аналогичная ситуация произошла и с первым заместителем руководителя администрации ЗАТО Железногорск Красноярского края. Тогда Романа Вычужанина поместили под домашний арест сроком на два месяца. Он также обвиняется в превышении должностных полномочий и является фигурантом соответствующего уголовного дела. Данную информацию подтвердили в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия.