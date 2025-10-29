Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк сообщил, что у вкладчиков белорусских банков украли 18 млн рублей

Нацбанк сообщил, что мошенники выманили у вкладчиков белорусских банков 18 миллионов рублей за три месяца.

Источник: Комсомольская правда

Нацбанк сообщил, что за только за три месяца 2025 года, с июля по сентябрь, вкладчики белорусских банков лишились 18 миллионов рублей, и в этих финансовых потерях были виноваты сами.

Нацбанк отметил, что более 93% от этой суммы было похищено с использованием методов социальной инженерии, то есть мошенники с помощью манипуляций и запугивания узнавали у клиентов банка конфиденциальные сведения, дающие доступ к их деньгам.

Средств мошенничества три. В лидерах — декларирование, участие в спецоперации по поимке «преступников». На эту схему приходится почти 64% от суммы похищенных денежных средств. 20% — на лже-инвестирование, 14% — на оплату товаров и услуг по явно заниженным ценам и оплата несуществующих товаров и услуг.

Кстати, белорусский банк сказал о четырехдневных сложностях с операциями по картам.

Кроме того, Главстат сказал, кто в Минске получает самую высокую зарплату в 6710 рублей.

Мы писали, что белорусский врач назвала продукты-рекордсмены по содержанию клетчатки, которой белорусам катастрофически не хватает.