Нацбанк сообщил, что у вкладчиков белорусских банков украли 18 млн рублей

Нацбанк сообщил, что за только за три месяца 2025 года, с июля по сентябрь, вкладчики белорусских банков лишились 18 миллионов рублей, и в этих финансовых потерях были виноваты сами.
Нацбанк отметил, что более 93% от этой суммы было похищено с использованием методов социальной инженерии, то есть мошенники с помощью манипуляций и запугивания узнавали у клиентов банка конфиденциальные сведения, дающие доступ к их деньгам.
Средств мошенничества три. В лидерах — декларирование, участие в спецоперации по поимке «преступников». На эту схему приходится почти 64% от суммы похищенных денежных средств. 20% — на лже-инвестирование, 14% — на оплату товаров и услуг по явно заниженным ценам и оплата несуществующих товаров и услуг.
Кстати, белорусский банк сказал о четырехдневных сложностях с операциями по картам.
Кроме того, Главстат сказал, кто в Минске получает самую высокую зарплату в 6710 рублей.
Мы писали, что белорусский врач назвала продукты-рекордсмены по содержанию клетчатки, которой белорусам катастрофически не хватает.