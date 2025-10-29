В Тольятти столкнулись Datsun и Lada Grantа, погиб один из водителей

По предварительным данным, 57-летний водитель Datsun двигался по ул. Тополиной со стороны Южного шоссе в направлении ул. 70 лет Октября. В пути следования, на перекрестке ул. Тополиной и ул. 70 лет Октября, водитель при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Lada Grantа под управлением 27-летнего водителя, который ехал по «встречке».