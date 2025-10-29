Мужчина погиб на пожаре в садоводстве Шелехова

В садоводстве «Дружба» в Шелехове утром 28 октября загорелся дощатый дом. На место пожара прибыло девять человек, для ликвидации огня задействовали три автоцистерны.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, на момент прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнём, существовала угроза его распространения на рядом стоящие постройки.
Сотрудники газодымозащитной службы возле окна в дальней комнате обнаружили тело мужчины. Было установлено, что погибший был 1985 года рождения.
Пожар на площади 36 кв. метров ликвидировали в течение часа. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Огонь распространился из-за позднего обнаружения.
