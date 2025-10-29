Ричмонд
На улице Гаскарова в Уфе образовалась огромная трещина в грунте

В уфимском дворе на Колгуевском произошел провал грунта.

Источник: Комсомольская правда

В уфимском микрорайоне Колгуевский во дворе дома № 9 на улице Гаскарова просел грунт, в результате которого образовалась трещина. Как сообщил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов, причиной происшествия стала авария на трубопроводе, принадлежащем «Уфаводоканалу».

В ночное время ремонтная бригада ресурсоснабжающей организации устранила источник проблемы — утечку в инженерных сетях. Сотрудники коммунальных служб района провели временные работы по стабилизации грунта, засыпав опасный участок.

В настоящее время место происшествия огорожено защитными ограждениями и предупредительными лентами для обеспечения безопасности жителей. С 9 утра «Уфаводоканал» приступает к восстановительным работам и полному благоустройству поврежденной территории.

