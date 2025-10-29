Ричмонд
Трамп опоздал на час на свое выступление в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп опоздал на саммит АТЭС, в Южной Корее, больше чем на час. Это следует из трансляции мероприятия.

Трамп опоздал на свое выступление на час, следует из трансляции.

Президент США Дональд Трамп опоздал на саммит АТЭС, в Южной Корее, больше чем на час. Это следует из трансляции мероприятия.

«Следующая сессия начнется скоро и будет включать очень важную речь президента США», — заявили со сцены. Также организаторы извинились за задержку.

Ранее Трамп заявлял, что не видит смысла во встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС из-за разногласий по вопросам экспорта редкоземельных элементов. По словам американского лидера, решение Китая ужесточить экспортный контроль обеспокоило не только США, но и других международных партнеров. Ожидалось, что на полях форума в Южной Корее могут пройти и другие важные переговоры, включая возможную встречу Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

