Жителя Красноярского края наказали за выращивание наркотикосодержащих растений

Один год условного лишения свободы получил «садовод» из Саянского района. Как рассказали в краевой прокуратуре, весной 2025 года он решил выращивать наркотикосодержащие цветы. Мужчина подготовил гряду, создал все условия для будущего «урожая» и высадил 437 кустов.
На след плантации вышли полицейские, проводившие оперативно-розыскные мероприятия. На жителя завели уголовное дело о культивировании наркосодержащего растения. Он сослался на то, что кусты посадила его мама, чтобы в дальнейшем использовать плоды для пирожков. Однако выяснилось, что растение было посажено после смерти женщины.
Суд признал его виновным. Мужчине дали год «условки» с испытательным сроком один год.