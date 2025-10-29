Жителя Красноярского края наказали за выращивание наркотикосодержащих растений

На след плантации вышли полицейские, проводившие оперативно-розыскные мероприятия. На жителя завели уголовное дело о культивировании наркосодержащего растения. Он сослался на то, что кусты посадила его мама, чтобы в дальнейшем использовать плоды для пирожков. Однако выяснилось, что растение было посажено после смерти женщины.