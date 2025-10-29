Ричмонд
МО: Силы ПВО за ночь сбили 100 украинских БПЛА над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 100 украинских беспилотников над различными регионами страны. Об этом в среду, 29 октября, сообщили в Министерстве обороны России.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 46 дронов были сбиты над Брянской областью, 12 — над Калужской, восемь — над Белгородской, семь — над Краснодарским краем и шесть — над Московским регионом, включая четыре, направлявшихся в сторону столицы.

Кроме того, шесть беспилотников перехватили над Орловской областью, четыре — над Ульяновской, по три — над Крымом и Республикой Марий Эл, два — над Ставропольским краем. Еще по одному дрону ликвидировали над Курской, Смоленской и Тульской областями, передает Telegram-канал МО РФ.

За ночь 28 октября средства ПВО уничтожили 17 беспилотников над территорией России. Больше всего было сбито над Калужской областью — 13 дронов. Позже в пресс-службе ведомства сообщили, что силы ПВО с 15:00 до 20:00 сбили 15 украинских беспилотников. С 20:00 до 23:00 силы ПВО уничтожили 57 БПЛА Вооруженных сил Украины над шестью регионами России.

