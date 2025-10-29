В Хабаровске рецидивист украл картину, чтобы подарить другу на свадьбу

По камерам наблюдения полицейские смогли установить личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый за кражи, грабеж и угрозу убийством 30-летний горожанин. Он объяснил, что картину планировал презентовать приятелю, который пригласил его на свою свадьбу. До того, как прозвучит марш Мендельсона, он оставил полотно на хранение в одном из развлекательных заведений.