В Хабаровске рецидивист украл картину, чтобы подарить другу на свадьбу

В полицию обратился 65-летний художник, который рассказал, что выставил свои работы на центральной улице на продажу, а, когда стал собираться домой, обнаружил, что исчезла картина «Корфовский ручей». Ущерб составил 120 тысяч рублей.
По камерам наблюдения полицейские смогли установить личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый за кражи, грабеж и угрозу убийством 30-летний горожанин. Он объяснил, что картину планировал презентовать приятелю, который пригласил его на свою свадьбу. До того, как прозвучит марш Мендельсона, он оставил полотно на хранение в одном из развлекательных заведений.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в полиции Хабаровска.