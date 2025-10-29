Стало известно, как жестоко действовал «Костолом» из Иллинойса

Вокруг его дела много неприятного, что не вписывается в простую схему «монстр и город». В нём не было ни яркой демонической харизмы, ни особого интеллекта. Он жил с матерью, чинил по дому мелочи, иногда помогал соседям, ходил в магазин за пивом и хлебом. Он не «царил» на улицах, не командовал бригадами, не играл в пахана. Бедность, боль, зависимость, порнография, рассеянная ярость — обычная американская смесь, из которой иногда выходит бомба замедленного действия. Он много лет выбирал тех, чьи исчезновения город прощает легче: женщин из уязвимых групп, тех, кто чаще общается с полицией как с угрозой, чем как со спасением. И ещё — он научился ждать. Между убийствами проходили недели, месяцы: он будто прислушивался к себе, где там голос, который снова велит идти за «ещё раз».