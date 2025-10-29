Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии змея укусила хозяина в пах

Мужчине потребовалась медпомощь.

Источник: Башинформ

41-летний житель города Салавата разводит дома экзотических животных — пауков, тараканов, ящериц и змей. Не раз питомцы нападали на хозяина, сообщает телеграм-канал Baza. На днях каспийский полоз укусил мужчину сразу в нескольких местах: в руку, бедро и пах.

Пострадавший обратился к медикам за помощью. Они обследовали пациента — в районе паха у него образовалась обширная гематома. Укус оказался не ядовитым, но мужчине предстоит лечение.

Ранее в Башкирии медведь пришёл полакомиться солью и попал в объектив фотоловушки.