В Башкирии змея укусила хозяина в пах

41-летний житель города Салавата разводит дома экзотических животных — пауков, тараканов, ящериц и змей. Не раз питомцы нападали на хозяина, сообщает телеграм-канал Baza. На днях каспийский полоз укусил мужчину сразу в нескольких местах: в руку, бедро и пах.