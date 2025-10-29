Глава СКР взял на контроль расследование гибели 12-летней девочки в Тольятти

Ранее в СМИ появилось сообщение о гибели 12-летней девочки. Журналисты написали, что ребенку из многодетной семьи стало плохо во время прогулки с братом на улице, и она отправилась одна домой, но не дошла. Ее тело обнаружили во дворе дома.