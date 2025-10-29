Глава СКР взял на контроль расследование гибели 12-летней девочки в Тольятти

Отчет по этому вопросу в центральный аппарат представит руководитель СУ СКР по Самарской области Павел Олейник. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Ранее в СМИ появилось сообщение о гибели 12-летней девочки. Журналисты написали, что ребенку из многодетной семьи стало плохо во время прогулки с братом на улице, и она отправилась одна домой, но не дошла. Ее тело обнаружили во дворе дома.
Родственники погибшей предполагают, что девочку могли убить. СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело.