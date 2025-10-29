ВСУ готовятся отправить под Сумы около сотни мобилизованных солдат

Сейчас сумское направление остается одним из наиболее напряженных участков фронта. Российские войска ранее создали там зону безопасности глубиной от восьми до двенадцати километров. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это стало ответом на нападения Украины на территорию Курской области и расширение линии фронта почти на две тысячи километров. Ранее ВСУ несли на этом участке значительные потери.