Девять жилых домов повреждены в результате атаки ВСУ на Брянскую область

Минобороны РФ ранее сообщило, что 28 октября российские вооруженные силы ликвидировали 57 беспилотников самолетного типа, принадлежавших Украине, над шестью регионами страны. Боевые расчеты средств ПВО с 20:00 до 23:00 по московскому времени поразили все цели. Инциденты были зафиксированы в Брянской, Ростовской, Калужской, Тульской и Курской областях, а также в Московском регионе.