Девять жилых домов повреждены в результате атаки ВСУ на Брянскую область

Удалось обнаружить и уничтожить 46 беспилотников самолетного типа.
В ночь на 29 октября территория Брянской области подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. В результате пострадали девять жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате атаки, предварительно повреждены девять жилых домов, производственное помещение АПХ “Мираторг”», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Осмотр пострадавших строений будет продолжен в светлое время суток. Сотрудники экстренных и оперативных служб уже работают на местах инцидента. В ходе отражения атаки удалось обнаружить и уничтожить 46 беспилотников самолетного типа.
Минобороны РФ ранее сообщило, что 28 октября российские вооруженные силы ликвидировали 57 беспилотников самолетного типа, принадлежавших Украине, над шестью регионами страны. Боевые расчеты средств ПВО с 20:00 до 23:00 по московскому времени поразили все цели. Инциденты были зафиксированы в Брянской, Ростовской, Калужской, Тульской и Курской областях, а также в Московском регионе.