Шестиэтажный дом обрушился в пригороде Стамбула

Под обломками здания может находится около шести человек, указано в материале.
В городе Гебзе, пригороде Стамбула, обрушился шестиэтажный дом. Об этом сообщил местные СМИ.
Как сообщает телеканал NTV, на месте инцидента задействованы спасательные службы. В непосредственной близости от жилого здания ведутся работы по строительству линии метрополитена, отмечено в материале.
Помимо этого, другой телеканал, A-haber, также назвал примерное число людей, находящихся под завалами. Согласно материалу, под ними могут находиться около шести человек.
