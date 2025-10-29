Ричмонд
Шестиэтажный дом обрушился в пригороде Стамбула

В городе Гебзе, пригороде Стамбула, обрушился шестиэтажный дом. Об этом сообщил местные СМИ.

Под обломками здания может находится около шести человек, указано в материале.

Как сообщает телеканал NTV, на месте инцидента задействованы спасательные службы. В непосредственной близости от жилого здания ведутся работы по строительству линии метрополитена, отмечено в материале.

Помимо этого, другой телеканал, A-haber, также назвал примерное число людей, находящихся под завалами. Согласно материалу, под ними могут находиться около шести человек.

Ранее в Мюнхене (Германия) произошли несколько взрывов, в результате которых, по данным СМИ, погиб по меньшей мере один человек. На месте происшествия работали экстренные службы, а полиция просила жителей избегать опасной зоны.