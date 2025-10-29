В Пермском крае отправили в колонию молодую мать, истязавшую своего сына

Суд отправил в колонию молодую мать, которая истязала своего сына в Пермском крае, сообщает краевое СУ СКР.
Инцидент случился в городе Горнозаводске. Как рассказывает ведомство, уголовное дело было возбуждено в отношении 34-летней девушки, имеющей несовершеннолетнего сына. Следствие установило, что на протяжении долгого времени она избивала своего ребёнка руками и подручными предметами.
При этом ранее молодая мать уже была судима за это преступление. В прошлый раз ей было назначено наказание, которое не связано с изоляцией от общества и девушка смогла продолжить бить собственного ребёнка.
Суд вновь признал жительницу Горнозаводска виновной по статье УК РФ «Истязание несовершеннолетнего». Инстанция приговорила девушку к четырём годам лишения свободы, которые она проведёт в колонии общего режима. Пострадавший от рук матери ребёнок был изъят из семьи.
«Следователем внесены представления в органы профилактики о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления», — заключили в СУ СКР по Пермскому краю.