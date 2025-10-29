В Таганроге трамвай сбил женщину на пешеходном переходе

В Таганроге 51-летнюю женщину сбил трамвай. ДТП произошло во вторник, 28 октября, сообщают в отделе пропаганды УГАИ по Ростовской области.
— Авария случилась утром в 7:50 на улице Большой Бульварной, около дома № 13-А. 37-летний водитель управлял трамваем модели «61−728», который следовал по маршруту № 5. В салоне находились семь пассажиров, — уточнили в Госавтоинспекции.
Предварительная информация указывает, что женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
— Она двигалась справа налево относительно движения трамвая. Транспортное средство сбило пешехода.
Медики скорой помощи доставили пострадавшую в больницу. Тем временем сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
Госавтоинспекция напоминает пешеходам о необходимости убеждаться в безопасности перехода.
— Даже на регулируемых переходах стоит дождаться зеленого сигнала светофора. В случае, если светофора нет, уступать дорогу транспорту, если это обеспечивает безопасность.
