В Таганроге трамвай сбил женщину на пешеходном переходе

— Авария случилась утром в 7:50 на улице Большой Бульварной, около дома № 13-А. 37-летний водитель управлял трамваем модели «61−728», который следовал по маршруту № 5. В салоне находились семь пассажиров, — уточнили в Госавтоинспекции.