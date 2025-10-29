Трамп оценил вероятность урегулирования конфликта между Россией и Украиной

Трамп отметил, что надеялся на быстрое решение проблемы благодаря своим отношениям с Путиным.
Урегулирование конфликта между Россией и Украиной будет достигнуто в обозримой перспективе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я думал, что все пойдет проще из-за моих отношений с президентом (России Владимиром) Путиным — он оказался немного другим. Но, думаю, это все равно будет решено», — сказал Трамп на полях саммита АТЭС в южнокорейском городе Кенчжу. Он отдельно отметил, что надеялся на быстрое решение проблемы благодаря своим личным отношениям с президентом России.
Дональд Трамп прибыл на саммит АТЭС в Южной Корее с опозданием более чем на час, что подтверждается данными прямой трансляции мероприятия. Участникам встречи были принесены извинения за возникшую задержку.