Трамп оценил вероятность урегулирования конфликта между Россией и Украиной

Урегулирование конфликта между Россией и Украиной будет достигнуто в обозримой перспективе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп отметил, что надеялся на быстрое решение проблемы благодаря своим отношениям с Путиным.

«Я думал, что все пойдет проще из-за моих отношений с президентом (России Владимиром) Путиным — он оказался немного другим. Но, думаю, это все равно будет решено», — сказал Трамп на полях саммита АТЭС в южнокорейском городе Кенчжу. Он отдельно отметил, что надеялся на быстрое решение проблемы благодаря своим личным отношениям с президентом России.

Дональд Трамп прибыл на саммит АТЭС в Южной Корее с опозданием более чем на час, что подтверждается данными прямой трансляции мероприятия. Участникам встречи были принесены извинения за возникшую задержку.

