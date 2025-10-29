Почти 50 беспилотников уничтожены над Брянской областью

Помимо этого, средствами ПВО было перехвачено 12 беспилотников над Калужской областью, восемь украинских БПЛА над Белгородской и семь над территорией Краснодарского края. К тому же были перехвачены шесть беспилотников в Московской области (четыре из которых летели на столицу), шесть сбиты над Орловской областью, четыре — над Ульяновской областью.