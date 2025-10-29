Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 50 беспилотников уничтожены над Брянской областью

В ночь на 29 октября над регионами РФ было перехвачено 100 украинских БПЛА. Тем временем над Брянской областью сбито почти 50 аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее число БПЛА было сбито над Брянской областью, указано в сообщении.

В ночь на 29 октября над регионами РФ было перехвачено 100 украинских БПЛА. Тем временем над Брянской областью сбито почти 50 аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в сообщении ведомства в telegram-канале. Наибольшее число БПЛА было перехвачено над территорией Брянской области — 46 БПЛА.

Помимо этого, средствами ПВО было перехвачено 12 беспилотников над Калужской областью, восемь украинских БПЛА над Белгородской и семь над территорией Краснодарского края. К тому же были перехвачены шесть беспилотников в Московской области (четыре из которых летели на столицу), шесть сбиты над Орловской областью, четыре — над Ульяновской областью.

Также были уничтожены беспилотники ВСУ над Республиками Крым и Марий Эл — по три БПЛА. По одному сбитому БПЛА над Курской, Смоленской и Тульской областями, а также два беспилотника перехвачены над территорией Ставропольского края.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше