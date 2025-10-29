В Башкирии экзотическая змея укусила хозяина в пах

Мужчина, содержащий дома различных паукообразных, насекомых, ящериц и змей, уже не впервые сталкивался с агрессией своих питомцев. Однако на этот раз змея атаковала его одновременно в руку, бедро и паховую область, пока мужчина принимал ванну вместе со своим краснокнижным питомцем.