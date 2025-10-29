Ричмонд
В Башкирии экзотическая змея укусила хозяина в пах

Каспийский полоз атаковал в пах хозяина в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском Салавате 41-летний местный житель, увлекающийся разведением необычных животных, получил множественные укусы от собственного каспийского полоза. Об этом сообщает BAZA.

Мужчина, содержащий дома различных паукообразных, насекомых, ящериц и змей, уже не впервые сталкивался с агрессией своих питомцев. Однако на этот раз змея атаковала его одновременно в руку, бедро и паховую область, пока мужчина принимал ванну вместе со своим краснокнижным питомцем.

Медицинское обследование показало наличие обширной гематомы в паху. Хотя укус этого вида змей не является ядовитым, пострадавшему потребовалась медицинская помощь для лечения последствий нападения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.