В Башкирии экзотическая змея укусила хозяина в пах

В башкирском Салавате 41-летний местный житель, увлекающийся разведением необычных животных, получил множественные укусы от собственного каспийского полоза. Об этом сообщает BAZA.
Мужчина, содержащий дома различных паукообразных, насекомых, ящериц и змей, уже не впервые сталкивался с агрессией своих питомцев. Однако на этот раз змея атаковала его одновременно в руку, бедро и паховую область, пока мужчина принимал ванну вместе со своим краснокнижным питомцем.
Медицинское обследование показало наличие обширной гематомы в паху. Хотя укус этого вида змей не является ядовитым, пострадавшему потребовалась медицинская помощь для лечения последствий нападения.
